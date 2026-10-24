Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Bandırma'da cam mozaik ve vitray atölye çalışması düzenlendi

        Bandırma'da cam mozaik ve vitray atölye çalışması düzenlendi

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sanat Sokağı'nda düzenlenen cam mozaik atölye çalışmasında katılımcılar, renkli cam parçalarını bir araya getirerek kendi eserlerini oluşturdu. Vitray ve cam mozaik sanatçısı Mertkan Akça'nın eşlik ettiği etkinlik, sanatseverlerden ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:27 Güncelleme:
        Bandırma'da cam mozaik ve vitray atölye çalışması düzenlendi

        Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Sanat Sokağı’nda düzenlenen cam mozaik atölye çalışmasında katılımcılar, renkli cam parçalarını bir araya getirerek kendi eserlerini oluşturdu. Vitray ve cam mozaik sanatçısı Mertkan Akça’nın eşlik ettiği etkinlik, sanatseverlerden ilgi gördü.

        Çalışmalarda farklı renklerdeki cam parçaları kullanılarak dekoratif çalışmalar yapıldı. Katılımcılar, uygulamalı etkinlik sayesinde cam mozaik sanatını yakından tanıma fırsatı bulurken kendi tasarımlarını da ortaya çıkardı. Çalışma sonunda tamamlanan eserlerin katılımcılar tarafından evlerine götürülebileceği belirtildi.

        Bandırma’da sanatla ilgili bir farkındalık oluştu

        REKLAM

        Vitray ve cam mozaik sanatçısı Mertkan Akça, Sanat Sokağı’nın kentte sanatın tanınmasına önemli katkı sağladığını söyledi. Farklı sanat dallarının tanıtıldığı alanda vatandaşların daha önce tanımadıkları sanat türlerini keşfetme ve bu alanlarda bilgi edinme fırsatı bulduğunu belirten Akça, sanatın daha geniş kesimlere ulaşmasının önemine dikkat çekti.

        Sanat Sokağı’nın yalnızca eserlerin sergilendiği veya satışının yapıldığı bir alan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Akça, burada sanatçılar arasında da iletişim ve dayanışma ortamı oluştuğunu kaydetti. Farklı alanlarda üretim yapan sanatçıların bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten Akça, uygulamanın devam etmesini temenni etti.

        REKLAM

        Vitray çalışmalarında farklı figürler öne çıkıyor

        Vitray sanatında abajur, tablo ve çeşitli dekoratif ürünler hazırladığını anlatan Akça, çalışmalarında hayvan figürleri ve farklı tasarımlara da yer verdiğini söyledi. Eserlerin hazırlanma süresinin tasarımın boyutuna ve detaylarına göre değiştiğini belirten Akça, bazı çalışmaların birkaç gün, bazılarının ise haftalar sürebildiğini ifade etti.

        Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilen etkinliklerin vatandaşların farklı sanat dallarını deneyimlemesine ve kendi eserlerini üretmesine imkân sağladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Bursa-Balıkesir otoyolunda tır devrildi: 2 yaralı
        Bursa-Balıkesir otoyolunda tır devrildi: 2 yaralı
        Edremit Ticaret Odası seçimlerinde Mavi Liste kazandı
        Edremit Ticaret Odası seçimlerinde Mavi Liste kazandı
        Devrilen tır yolu ulaşıma kapadı
        Devrilen tır yolu ulaşıma kapadı
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser toprağa verildi
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser toprağa verildi
        Balıkesir'e 21 yeni uzman hekim ve tabip kadrosu açıldı
        Balıkesir'e 21 yeni uzman hekim ve tabip kadrosu açıldı
        Kazdağları Gastronomi Festivali Edremit'te başladı
        Kazdağları Gastronomi Festivali Edremit'te başladı