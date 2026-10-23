Devrilen tır yolu ulaşıma kapadı

Edremit istikametinden Balıkesir yönüne seyir halinde olan bir çekici tırın virajda dorsesinin devrilmesi ve karşı şeritten gelen araçları da etkilemesi sonucu 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.