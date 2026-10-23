Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser toprağa verildi

Balıkesirli öğretmen ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti. Hayatta iken bedenini Balıkesir Üniversite Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan Keser'in Tıp Fakültesinde kadavra konacak tüplerin dolu olması nedeni ile çocukları tarafından Başçeşme kabristanında toprağa verilmesi istendi.

Balıkesirli emekli öğretmen ve aynı zamanda şiir kitapları bulunan Mustafa Keser 69 yaşında vefat etti. Edebiyat dünyasına şair ve yazar olarak birçok eser bırakan Mustafa Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunuydu. Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak eğitim verdikten sonra emekli olan Keser, emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak birçok etkinlikte görev aldı. Çağrı ve Merve adlı 2 çocuk babası idi. Balıkesir Zağnospaşa camisinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Mustafa Keser'in cenaze namazına Milli Eğitim camiası, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ve dost ve akrabaları katıldı. Hayatta iken bedenini Balıkesir Üniversite Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan Keser'in Tıp Fakültesinde kadavra konacak tüplerin dolu olması nedeni ile çocukları tarafından Başçeşme kabristanında toprağa verilmesi istendi.