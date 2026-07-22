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        Kazdağları'nda karaca fotokapana yakalandı

        Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kazdağları'nda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında bir karaca fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Kazdağları'nda karaca fotokapana yakalandı

        Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kazdağları'nda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında bir karaca fotokapanla kaydedildi.

        Bölgenin zengin ekosistemini ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla sürdürülen çalışmalar devam ederken, Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yüzündeki sık ve bol oksijenli ormanlarında hareket eden bir karaca kameralara takıldı.

        Görüntülerde, patikada sessiz adımlarla ilerleyen karacanın bir süre durarak çevredeki çalıları incelediği görüldü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, Kazdağları'nın barındırdığı zengin biyoçeşitliliğin korunması için titizlikle çalışıldığını belirtti.

        Yaban hayvanlarının doğal yaşam döngülerini güvenle sürdürebilmeleri adına yürütülen izleme ve koruma faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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