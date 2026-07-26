Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları Balıkesir'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Balıkesir'in Gönen ilçesinde sona erdi. Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 118 sporcu mücadele etti. Sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, Senior, Veteran, Kadınlar, 50 cc, 50 Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarıştı. İki gün süren organizasyonda gerçekleştirilen serbest antrenmanlar, sıralama turları ve final yarışlarının ardından parkur alanında ödül töreni düzenlendi. Kategorilerinde şampiyon olan sporcular şunlar: MX1: Mustafa Çetin MX2: Burak Arlı MX125: Efe Okur MX: Batuhan Demiryol 65 cc: Aslan Osmanpaşaoğlu 85 cc: Yağız Kaya E50: Mercan Akaçık 50 cc: Yusuf Ali Kolay 50 Mini: Tahir Ata Erişen Kadınlar: Selen Tınaz Senior: Şakir Şenkalaycı Veteran: Ceyhun Kalfalı

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