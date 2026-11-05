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        Zeytinin posası da ekonomiye kazandırılıyor

        Edremit Körfezi'nde hasadı devam eden zeytin, yaprağından posasına kadar ekonomiye kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Zeytinin posası da ekonomiye kazandırılıyor

        Edremit Körfezi'nde hasadı devam eden zeytin, yaprağından posasına kadar ekonomiye kazandırılıyor.

        Bölgede sonbahar aylarında başlanan ve rekoltesine göre ocak sonuna kadar süren zeytin hasadının ardından fabrikalarda sıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

        Bahçelerden toplanıp fabrikalara getirilen zeytinler, çekirdekleriyle birlikte presleniyor ve zeytinyağı elde ediliyor.

        Zeytin sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini koruyan ve "zeytin hamuru" olarak adlandırılan posa (pirina), işlenmek üzere pirina fabrikalarına gönderiliyor. Bu malzeme, bantlar yardımıyla yaklaşık 1000 derece sıcaklıkta ekseni etrafında dönen silindir fırınlarda kurutuluyor.

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        Kurutulan zeytin posası, daha sonra başka kazanlara alınarak kimyasallarla damıtılıyor. Pirinadan ayrılan yağların bir kısmı işlenerek yemeklik yağa dönüştürülüyor, bir kısmı ise sabun yapımında değerlendiriliyor.

        Yağı tamamen alınan posa ise preslenerek enerji santrallerinde, soba ve kaloriferlerde yakıt olarak kullanılıyor.

        Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, AA muhabirine zeytinin hiçbir parçasının israf edilmediğine dikkati çekti.

        Kıvrak, pirinanın hem gıda hem de sanayi açısından yüksek değere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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        "Zeytin çevreci bir üründür. Yağı ayrı, sofralığı ayrı değerdir. Yaprağından ve pirinasından da farklı alanlarda yararlanırız. Tesislerde neminden arındırılan ve hekzan maddesiyle yağı alınan pirina, gübre ve yakıt sanayisine ciddi katkı sağlar. Karasuyun dahi buharlaştırılması veya değerlendirilmesi mümkündür. Doğru yöntemlerle toplanan zeytinden natürel sızma elde edildikten sonra kalan pirina yağı, özellikle rafine edildikten sonra yemeklerde ve yoğun kızartmalarda güvenle kullanılabilir."

        Bir pirina işleme tesisinin müdürü Keskin Aral da 100 kilogram pirinadan yaklaşık 2 kilogram ham pirina yağı ve 7-8 kilogram biyokütle elde ettiklerini anlatarak, "Uygun olanlar rafinasyon işlemine alınarak yemeklik ve kızartmalık yağ haline getiriliyor. Yüksek asitli yağlarımızı ise sabun üretiminde değerlendiriyoruz. Ürünlerimizi iç pazarın yanı sıra ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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