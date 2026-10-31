28. Bartın Belediyesi Kitap Fuarı kapılarını açtı

Bartın Belediyesinin 150. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 28. Bartın Belediyesi Kitap Fuarı, törenle açıldı.

Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılışa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, protokol üyeleri, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl 34 yayınevinin katılımıyla düzenlenen fuarda, farklı türlerde çok sayıda eser okuyucuların beğenisine sunuluyor. Fuarda, 9 gün boyunca söyleşiler, paneller, imza günleri ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açılışta konuşan Vali Arslan, kitap okumanın bireylerin düşünce dünyasını geliştirdiğini belirterek, teknoloji bağımlılığının kitap okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

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Kitapların geleceği şekillendiren ve düşünce dünyasını zenginleştiren önemli eserler olduğunu ifade eden Arslan, "Son dönemde teknoloji bağımlılığıyla aslında kitap okuma alışkanlıklarımızın gerilediğine şahitlik ediyoruz. Bu manada böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Belediyemize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çocukları ve gençleri fuara davet eden Arslan, "Kitapla buluşmaları bizim için önemli. Geleceğimizin teminatı gençlerin de bu ülkeye katkılarının kitap okuyarak çok daha fazla artacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Yalçınkaya da kitap fuarı geleneğini 28 yıldır sürdürmenin önemine değinerek, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

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Kitapların geçmişin birikimini geleceğe taşıdığını belirten Yalçınkaya, "Okuyan, araştıran, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmenin yolu, çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşlardan itibaren kitaplarla buluşturmaktan geçmektedir. Bu anlayışla Bartın'ımızda 28 yıldır sürdürülen kitap fuarı geleneğini yaşatmaya ve her geçen yıl daha da ileriye taşımaya önem veriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin fuara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçınkaya, "Her kitap bir ışık, her okuyan insan aydınlık bir geleceğin umududur." dedi.

Fuar, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.