Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın TSO'da yeni dönem yönetimi belli oldu

        Bartın TSO'da yeni dönem yönetimi belli oldu

        Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen seçimlerde Onur Aldatmaz Yönetim Kurulu Başkanı, Erkan Eroğlu Meclis Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Bartın TSO'da yeni dönem yönetimi belli oldu

        Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen seçimlerde Onur Aldatmaz Yönetim Kurulu Başkanı, Erkan Eroğlu Meclis Başkanı seçildi.

        Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi.

        Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçimlerde Erkan Eroğlu Meclis Başkanlığına, Onur Aldatmaz ise Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

        Meclis Başkanlığı seçiminin ilk oturumunu, 63 yaşındaki en yaşlı meclis üyesi Güzay Gülin Aldatmaz yönetti. Yapılan oylamada 30 oyun tamamını alan Erkan Eroğlu, Bartın TSO Meclis Başkanı seçildi. Meclis başkan yardımcıları ise Erman Somaklı ve Tuğçe Gök oldu.

        REKLAM

        Yönetim Kurulu seçimlerine tek listeyle gidildi. Onur Aldatmaz başkanlığındaki liste, yeni dönemde görev yapmak üzere belirlendi.

        Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Birkan Bilgin, Fahri Özsoy, Umut Altunsaban, Sinan Kireç, Levent Çınçın, Selami Ünsal, Cahit Parıldar ve Ramazan Taş seçildi.

        Yönetim Kurulu yedek üyeleri Yücel Oğullar, Erhan Akmaz, Remzi Güler, Muzaffer Yelkenci, Esin Koç, Lütfi Bayrak, Orhan Dal ve İskender Öztabak oldu.

        Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Mustafa Pehlivan, Ömer Keleş, Özay Aykan, Abdullah Bulut, Hüseyin Akmaz ve Eray Oğuz seçilirken, yedek üyeliklere Ersin Ok, Fatih Çeçen, Samet Avcı, Altan Çakır, Adem Kaynar ve Osman Turna getirildi.

        REKLAM

        Meclis Başkanı seçilen Erkan Eroğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Onur Aldatmaz, kendilerine güvenerek destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Bartın'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı: 1 yaralı
        Bartın'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı: 1 yaralı
        Bartın'da 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bartın'da 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bartın'da motosiklet borcunu ödemediği gerekçesiyle arkadaşını öldüren zanl...
        Bartın'da motosiklet borcunu ödemediği gerekçesiyle arkadaşını öldüren zanl...
        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Bartın'daki berber cinayetinde 1 tutuklama
        Bartın'daki berber cinayetinde 1 tutuklama