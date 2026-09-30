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        Bartın'da bir iş yerinde 7,5 ton böceklenmiş un ele geçirildi

        Bartın'da bir iş yerinde ele geçirilen 7,5 ton böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş un imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Bartın'da bir iş yerinde 7,5 ton böceklenmiş un ele geçirildi

        Bartın'da bir iş yerinde ele geçirilen 7,5 ton böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş un imha edildi.

        Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda ürünlerinin satışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde bir iş yerinde satışa hazır halde bulunan unların böceklenmiş olduğu ve son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.

        İnsan sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen yaklaşık 7,5 ton un ekiplerce imha edildi.

        Denetim sonucunda sahibine idari yaptırım uygulanan iş yeri mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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