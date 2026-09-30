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        Bartın'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Bartın'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında N.K'nın (57) büyü yapıldığını, bozulması için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği yönündeki söylemleriyle N.T'nın (53) 794 bin 750 lira dolandırıldığı belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla N.K'nın aldığı paranın 524 bin lirasını C.K'ya (42) gönderdiği tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan C.K'nın kent merkezinde yaşadığı adresinde yapılan aramada, üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kağıtlar ile 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Kayseri'de gözaltına alınan şüpheli N.K'nın da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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