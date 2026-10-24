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        Bartın'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        Bartın'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Bartın'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        Bartın'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle" dolandırıcılık iddiasına ilişkin çalışma yürütüldü.

        İnceleme sonucu, cep telefonu satın almak amacıyla kent merkezindeki bir iş yerine giden bir kişinin, iş yeri sahibiyle 62 bin 999 lira bedel üzerinden anlaştığı, kredi işlemleri için telefonunu iş yeri sahibine verdiği ve taksitleri elden ödemeyi kabul ettiği belirlendi.

        Müşteri, taksitlerden birini ödemesinin ardından 22 Ekim'de bankadan gelen gecikme mesajı üzerine yaptığı araştırmada, adına 300 bin lira kredi çekildiğini ve paranın farklı banka hesaplarına aktarıldığını öğrendikten sonra iş yerine giderek dükkanın kapalı olduğunu gördü.

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        Faiziyle 358 bin 469 lira zarara uğradığını öne süren müşteri, iş yeri sahibinden şikayetçi oldu.

        İş yeri sahibinin banka hesap hareketlerine yönelik incelemede, kredi kapsamında temin edilen paranın bir bölümünün kendisine ve eşine ait hesaplara aktardığı, devam eden para transferleri sonucunda paranın bir kısmının başka bir kişinin hesabına, toplam 228 bin 283 liranın ise yasal bahis platformlarındaki hesaplara gönderildiği belirlendi.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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