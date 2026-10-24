Bartın'da maç sırasında rahatsızlanan futbolcu hastaneye kaldırıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'ta oynanan Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor karşılaşmasında rahatsızlanan futbolcu Akın Karaaslan, hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'ta oynanan Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor karşılaşmasında rahatsızlanan futbolcu Akın Karaaslan, hastaneye kaldırıldı.
Bartın Atatürk Stadı'nda Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+3. dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan (35), fenalaşarak yere yığıldı.
Sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Karaaslan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirtilen futbolcuya anjiyo yapıldığı öğrenildi.
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