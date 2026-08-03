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        Bartın'da polisten kaçan motosikletlinin Vali Yardımcısı Gürel'e çarpması kamerada

        Bartın'da polisten kaçan motosikletlinin kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptığı anlar kamera tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Bartın'da polisten kaçan motosikletlinin Vali Yardımcısı Gürel'e çarpması kamerada

        Bartın'da polisten kaçan motosikletlinin kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptığı anlar kamera tarafından kaydedildi.

        Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'ndaki uygulama noktasında polisten kaçmaya çalışırken kaldırıma çıkan motosiklet sürücüsü A.Ç, burada yürüyen Gürel'e çarptı.

        Sürücü, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Kolundan yaralanan Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Bu arada, sürücünün motosikletiyle kaçması ve vali yardımcısına çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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