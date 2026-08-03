Bartın'da polisten kaçan motosikletlinin Vali Yardımcısı Gürel'e çarpması kamerada
Bartın'da polisten kaçan motosikletlinin kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptığı anlar kamera tarafından kaydedildi.
Bartın'da polisten kaçan motosikletlinin kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptığı anlar kamera tarafından kaydedildi.
Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'ndaki uygulama noktasında polisten kaçmaya çalışırken kaldırıma çıkan motosiklet sürücüsü A.Ç, burada yürüyen Gürel'e çarptı.
Sürücü, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kolundan yaralanan Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bu arada, sürücünün motosikletiyle kaçması ve vali yardımcısına çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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