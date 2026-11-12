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        Kendilerini ocağa kapat maden işçilerini ikna çabası 3 saattir devam ediyor

        Bartın'da kendilerini maden ocağına kapatan işçileri ikna çabası sürüyor. Sendika yöneticileri, firma yetkilileri ile de görüşerek, madencilerin taleplerini iletti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Kendilerini ocağa kapat maden işçilerini ikna çabası 3 saattir devam ediyor

        Bartın'da kendilerini maden ocağına kapatan işçileri ikna çabası sürüyor. Sendika yöneticileri, firma yetkilileri ile de görüşerek, madencilerin taleplerini iletti.

        Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Köyü'nde Hattat Enerjiye'ye ait maden ocağında çalışan 520 maden işçisinden 65'i, vardiya değişimi esnasında ocaktan çıkmayarak üretimi durdurdu. Kendilerini ocağa kapatan maden işçileri, maaş ve ikramiye alacakları verilene kadar ocaktan çıkmayacaklarını açıklamıştı. sabah ve gündüz vardiyasında çalışan işçilerin başlattığı eyleme ise gece vardiyasında görevli yaklaşık 55 madenci de ocak önüne gelerek destek vermişti.

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        Akşam saat 16.00'da başlayan eylemde kendilerini ocağa kapatan madencileri ikna etmek için sendika yöneticileri devreye girdi. Maden işçileri ile görüşen sendika yönetici firma yöneticileri ve ocak yetkilileri ile de görüşerek madencilerin taleplerini iletti.

        "Sağlık durumları iyi, tüm tedbirler alındı"

        Madencilerle görüştükten sonra ocak önünde bekleyen mesai arkadaşlarına ve gazetecilere son durum hakkında bilgi veren Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi başkanı Emrah Açıkgöz, "Maden ocağında 65 arkadaşımız 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince iş bırakma hakkını kullanarak, kendilerini ocağa kapattıklarını söylediler. İşçi arkadaşlarımızın ailelerine sesleniyorum. Onların emniyeti, iş güvenliği can güvenliği konularda hiç şüpheleri olmasın. Tüm tedbirler alındı. Durum stabil. Arkadaşlarımızla aşağıda görüştük. Tabi talepleri var. Derdimiz bir an önce onları ocaktan çıkarmak. İş veren ile görüşeceğiz şimdi. taleplerini ileteceğiz" dedi.

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        Madencilerin iş bırakma eylemini başlattığı anları da anlatan Açıkgöz, "Toplamda 520 örgütlü işçimiz var. İşçiler yaklaşık 11 gün önce iş bırakma eylemi yapmışlardı. Dün bir maaş yatırıldı. 2 maaş ve bir ikramiyeleri kalmıştı içerde. Arkadaşların talebi doğrultusunda iş veren ile görüşme yapıldı. Cevap ise ayın 11'inde bir maaş yatırabilecekleri yönünde oldu ve dün bir maaş yatırıldı. Arkadaşlarımız maaşlarını aldıktan sonra, kendi aramalarında bir değerlendirme yaptılar. Ondan sonra da bizle bir değerlendirme yaptılar. Bize bugün gündüz vardiyası itibariyle tekrar çalışmak istediklerini, ocağa girmek istediklerini söylediler. Gün içerisinde de çalıştılar. Sonra 16.0024.00 vardiyası işçileri geldi. Onlar da çalışmak için ocağa girdiklerinden sonra bize haber geldi. İşi bıraktıklarını ve kendilerini ocağa kapattıklarını söylediler. Haklarını alana kadar mücadelenin devam edeceğini söylediler" ifadelerini kullandı

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        "İnsan kendisini canlı canlı kuyuya kapatır mı"

        Ocakta çalışan madencilerin parasını alamaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını vurgulayan Açıkgöz, anlaşmanın sağlanması halinde ise kimsenin işten atılmaması gerektiğini kaydetti. Madencilerin paralarını alamadığı için çocuklarına harçlık bile vermediğini kaydeden Emrah Açıkgöz, "İnanın mağduruz. Normalde kimse şu hareketi yapmaz. Hiç kimse kendisini, canlı canlı kuyuya kapatır mı, ocağa kapatır mı? Kimse bunu istemez. Mağduriyet var ortada, bu anlamak lazım. Bir empati yapmak lazım. Patronumuzun, buradaki işçilerden hiç birini işten atmak istediğini tahmin bile etmiyorum. Çünkü mağduriyeti o da biliyor, farkında. Bu arkadaşlara sahip çıkmalılar. Bunların hepsi gariban bir madenci. Bunlar sadece hakkını istiyor. Çocuğu okula giderken harçlık veremeyen, ağlayan babalar var aralarında. Okullar açıldığında maaşlarını alamamışlardı, paraları yoktu. Okul alışverişi yapamadılar, çocuklarını güle oynaya okula gönderemediler" diye konuştu.

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        Açıklamanın ardından sendika yöneticileri, madencilerin taleplerini iletmek için firma yöneticileri ve ocak yetkilileri ile görüşmeye gitti.

        Yaklaşık 3 saattir devam eden ikna ve görüşmelerden henüz netice çıkmazken, iş bırakma eylemi ve görüşmeler sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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