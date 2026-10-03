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        Batman'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

        Batman'da bir iş yerine silahla ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Batman'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

        Batman'da bir iş yerine silahla ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Gap Mahallesi Şehit Fethi Sekin Sokak'ta motosiklet ile gelen iki şüpheli önce havaya, daha sonra bir iş yerine tabanca ile ateş etti.

        Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        İş yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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