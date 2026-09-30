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        Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 23:36 Güncelleme:
        Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

        M.S'nin kullandığı 72 ABY 899 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı Aydın Konak Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.Y. (32) ile A.Y'ye (60) çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 yaya, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazanın ardından mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu bir süre ulaşıma kapattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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