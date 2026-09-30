Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
M.S'nin kullandığı 72 ABY 899 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı Aydın Konak Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.Y. (32) ile A.Y'ye (60) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 yaya, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu bir süre ulaşıma kapattı.
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