Bayburt'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Ekipler, arazide define arayan S.D, H.D, S.D, K.D, S.G ve R.T'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör, kazma kürek, levye, halat ve define aramada kullanılan bazı materyaller ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Çımağıl köyünde kırsalda define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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