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        Bayburt'ta sahte ilanla 29 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta, kendi kurduğu internet sitesinden 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Bayburt'ta sahte ilanla 29 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta, kendi kurduğu internet sitesinden 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Yapılan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte oto yedek parça ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası 29 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen F.Y'nin İstanbul'daki adresine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi

        Gözaltına alınan zanlı, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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