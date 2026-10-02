Bayburt'ta sahte ilanla 29 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi

Yapılan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte oto yedek parça ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.