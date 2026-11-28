AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki teşkilat üyeleri, Bilecik merkeze bağlı Yeniköy ve Deresakarı köylerinde çalınmadık kapı bırakmadı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve teşkilat üyeleriyle birlikte köy sokaklarında kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle sohbet eden heyet, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların taleplerini dinlemek ve gönül bağımızı güçlendirmek bizim için çok kıymetli. Her kapıda ayrı bir sohbet, her selamda ayrı bir güzellik vardı. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çalmadık kapı, selam vermedik hemşerimiz bırakmadan vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" dedi.