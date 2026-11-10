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        Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı

        Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralanırken, şahsın ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı

        Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralanırken, şahsın ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu ortaya çıktı.

        Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 11 ADD 754 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Emre D. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Emre E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada yapılan araç sürücüsün yapılan alkol testi ölçümünde 1.58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 65 Bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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