Bilecik'te taekwondo müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu
Bilecik'te düzenlenen taekwondo müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.
Bilecik'te düzenlenen taekwondo müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.
Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Gerçekleştirilen müsabakalarda yıldız sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Karşılaşmaların ardından başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz" dedi.
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