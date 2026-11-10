Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik U12 Gençler Ligi'nde Osmanelispor deplasmanda BFA'yı rahat yendi

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde Osmanelispor deplasmanda BFA'yı rahat yendi

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu geride kalırken, ilk 2'te yer alan takımlar şampiyonluk için mücadele verecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde Osmanelispor deplasmanda BFA'yı rahat yendi

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu geride kalırken, ilk 2'te yer alan takımlar şampiyonluk için mücadele verecek.

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda 14'ünc hafta geride kalırken, gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar şampiyonluk için playoff müsabakalarında ter dökecek. A Grubu'ndan Cumartesi günü oynana müsabakalarda Bozüyük Gücüspor kendi evinde lider Söğütspor'u 10 yenerken, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 21 yendi. Pazaryerispor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 30 hükmen galip sayılırken, bu haftayı Gölpazarıspor BAY geçti. Pazar günü oynanan ligin 14'üncü ve son haftasında Pazaryerispor kendi evinde Gölpazarıspor'a 32 yenilirken, Bozüyük Gücüspor'da Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanından 52'lik galibiyetle döndü. Söğütspor, ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 30 hükmen galip sayılırken, ligin son haftasını Demirköy 2018 Spor bay geçti. Bu sonuçlar sonrasında Söğütspor 33 puanla ligi lider bitirirken, Bozüyük Gücüspor 30 puanla lideri takip etti.

        REKLAM

        BFA, Osmanelispor karşısında yenildi

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nin B Grubu'ndan Cumartesi günü oynana müsabakalarda Güneşspor kendi evinde Vitraspor'a 31 yenilirken, 4 Eylülspor kendi evinde 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 30 yendi. Bilecik Futbol Akademi (BFA) kendi evinde Osmanelispor'a 32 kaybederken, haftanın en gollü maçı oldu. Lefkebirlikspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 30 hükmen galip sayıldı. Pazar günü oynanan ligin 14'üncü ve son haftasında 1299 Bilecikspor Kulübünü, Lefkebirlikspor'a 21, Osmanelispor, Güneşspor'a 31, Vitraspor ise; 4 Eylülspor'a kendi evlerinde 41 kaybetti. Ligin son haftasında BFA ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 30 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor 35 puanla ligi lider tamamlarken, BFA 30 puanla lideri takip etti.

        REKLAM

        Şampiyonu belirleyecek playoff müsabakaları belirleyecek

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A Grubu'nda ilk 2 sırada yer alan Söğütspor ve Bozüyük Gücüspor ile B Grubu'nda ilk 2 sırada yer alan 4 Eylülspor ile BFA playoff müsabakaları çıkacak. Söğütspor BFA ve 4 Eylülspor Bozüyük Gücüspor oynanacak olan playoff müsabakaları sonrasında galip gelenler, final maçında karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı

        Benzer Haberler

        Bilecik'in dijital hafızasında 11 bin 500'ü aşkın tarihi belge ve görsel bi...
        Bilecik'in dijital hafızasında 11 bin 500'ü aşkın tarihi belge ve görsel bi...
        Şehit Recep Uyar, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı
        Şehit Recep Uyar, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı
        Bilecik'te çocuklar okçulukla hedefi 12'den vuruyor
        Bilecik'te çocuklar okçulukla hedefi 12'den vuruyor
        Bilecik'te frenleri boşalan tır devrildi, sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te frenleri boşalan tır devrildi, sürücüsü yaralandı
        Söğüt'te Melek Hatun Sokak yenilendi
        Söğüt'te Melek Hatun Sokak yenilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 24 yıldır broşürünü saklayan 93 yaşındaki...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 24 yıldır broşürünü saklayan 93 yaşındaki...