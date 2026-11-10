Söğüt'te Melek Hatun Sokak yenilendi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Melek Hatun Sokak yenilendi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Melek Hatun Sokak yenilendi.
Söğüt Belediyesi tarafından ilçe genelinde etaplar halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Melek Hatun Sokak'ta zemin hazırlığından parke taşı döşemesine kadar yenileme yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sokak daha düzenli ve konforlu bir görünüme kavuştu. Üstyapı yenileme çalışmalarının Orhanbey Sokak'ta devam ettiği öğrenildi.
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Tamamlanan her cadde ve sokağımızın ardından çalışmalarımızı diğer bölgelerimize taşıyor, Söğüt'ümüzün üstyapısını adım adım yenilemeye devam ediyoruz" dedi.
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