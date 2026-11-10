Başkan Subaşı, Fen İşleri atölyesinde çalışanlarla buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğini ziyaret ederek çalışanlarla buluştu.

Atölyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, belediye personeliyle sohbet ederek yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalışma arkadaşlarının emeklerinin şehir için büyük önem taşıdığını belirten Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Şehrimizin her noktasında hizmet üreten çalışma arkadaşlarımızın emeği çok kıymetli. Bilecik için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.