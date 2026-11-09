Bilecik Valisi Sözer'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sözer, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu ve Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, milletin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine önderlik ederek en zor şartlarda azim, inanç ve kararlılıkla yürütülen Milli Mücadele'yi zafere taşıdığını ifade eden Sözer, Cumhuriyet'in kuruluşuyla millete bağımsız ve güçlü bir gelecek armağan ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın ve Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayan Sözer, şu ifadeleri kullandı:

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"Bizlere düşen en önemli görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum."