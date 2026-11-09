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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'e 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemini anlattı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin kalkınmasından, geleceğinden çok daha yüksek bir pay aldığı bir gelecek için 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'e 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemini anlattı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin kalkınmasından, geleceğinden çok daha yüksek bir pay aldığı bir gelecek için 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemli olduğunu belirtti.

        Ahmet Büyükgümüş, bir takım ziyaret ve toplantılar yapmak üzere geldiği Bilecik'e geldi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Ahmet Büyükgümüş, 'Terörsüz Türkiye' hedefleri hakkında bilgi verdi. Büyükgümüş, "İnşallah bu hedeflerimize ulaştığımızda kadınların, gençlerin, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, hâsılıkelâm 85 milyon vatandaşımızın Türkiye'nin kalkınmasından, geleceğinden çok daha yüksek bir pay aldığı bir gelecek için 'Terörsüz Türkiye' diyoruz" dedi.

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        Yıldırım'a övgü dolu sözler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ardından AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım makamında ziyaret etti. Burada yıllardır partiye vermiş olduğu emeklerden ve özverili çalışmalardan dolayı Yıldırım'a teşekkür eden Büyükgümüş, Bilecik'in kendilerine için konum ve tarihi geçmişi için büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

        İnhisar İlçe Başkanı İbrahim Yıldız'ı hastanede ziyaret etti

        Büyükgümüş ardından geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İnhisar İlçe Başkanı İbrahim Yıldız'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletti. Büyükgümüş, "İbrahim başkanımıza rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

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        Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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