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        Gönüllü ailesi olduğu çocuk için 33 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te, gönüllü ailelik yoluyla hafta sonları bakımını üstlendiği çocuğa kötü örnek olmamak için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle sigarayı bırakan Ş.T, 2 yıldır dumandan uzak yaşam sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Gönüllü ailesi olduğu çocuk için 33 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te, gönüllü ailelik yoluyla hafta sonları bakımını üstlendiği çocuğa kötü örnek olmamak için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle sigarayı bırakan Ş.T, 2 yıldır dumandan uzak yaşam sürüyor.

        Henüz 14 yaşındayken sigaraya başlayan, 33 yıl bu kötü alışkanlığını devam ettiren 49 yaşındaki Ş.T, Kasım 2024'te gönüllü aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Başvurusu kabul edilen ve gönüllü ailelik kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan 7 yaşındaki bir kız çocuğunu hafta sonları evinde misafir etmeye başlayan Ş.T, sigara bağımlılığının çocuğa kötü örnek olmaması için bu kötü alışkanlığından kurtulmaya karar verdi.

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        Bu kapsamda Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezine müracaat eden, buradan da YEDAM'a yönlendirilen Ş.T, ayda 2 kez kuruma gelip psikolojik destek almaya başladı.

        Aldığı destekler sayesinde kısa sürede sigarayı bırakan Ş.T, 2 yıldır sağlıklı hayatın keyfini çıkarıyor.

        - "2 günde 1 paket sigara içiyordum"

        Kentteki bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Ş.T, AA muhabirine, sigaraya arkadaş ortamında başladığını söyledi.

        Ailesinde sadece kendisinin sigara kullandığını anlatan Ş.T, "Bu, hem benim hem de çocuklarım için hoş olmayan bir durumdu. 2 günde 1 paket sigara içiyordum. Yaşım ilerledikçe sağlığıma verdiği zararları daha da hissetmeye başladım. Nefes darlığı yapıyordu, sabahları yorgun uyanıyordum." ifadesini kullandı.

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        Ş.T, birçok kez sigarayı bırakmak istediğini ancak başaramadığını belirterek, bir kız çocuğuna gönüllü ailelik yapmaya başladıktan sonra kesin olarak bırakma kararı aldığını dile getirdi.

        Sigara içtiği dönemlerde kokusunun üzerine sindiğini, bu kokudan dolayı bakımını üstlendiği çocuğun kendisinden uzaklaşmasından korktuğunu aktaran Ş.T, "Ona göstermeden de içebilirdim ama muhakkak görecekti ve kokusunu hissedecekti. Ayrıca ona kötü örnek olacaktım. Bu durumun yaşanmaması için Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdum. Onlar da beni YEDAM'a yönlendirdiler." diye konuştu.

        - "Yeşilay gönüllüsü oldum"

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        Ş.T, YEDAM'da sıcak karşılandığına değindi.

        Personelin danışanlara saygılı davrandığını vurgulayan Ş.T, "Siz oturmadan onlar da oturmuyorlar. İnsanlara o kadar saygı gösteriyorlar. Burada psikolojik destek almaya başladım ve böylece bırakma sürecini rahatça atlattım." ifadesini kullandı.

        Ş.T, artık sabahları dinç uyandığını, daha iyi tat ve koku alabildiğini aktardı.

        Öksürük krizlerinin de kesildiğini dile getiren Ş.T, şöyle konuştu:

        "Ayrıca sigarayı bıraktıktan sonra Yeşilay gönüllüsü oldum. Burada bağımlılığınızın altındaki nedeni ortaya çıkarıyorlar ve ona göre yol izliyorlar. Sigara, gerçekten sadece bir bağımlılık. İnsan hayatında hiçbir şeye faydası olmayan, sadece zararı olan bir şey."

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        Ş.T, sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, "Kendi başlarına başaramayabilirler. Bu, ayıp bir şey değil. YEDAM her türlü desteği veriyor ve kolaylığı sağlıyor. Denesinler. Denemek, başarmanın yarısıdır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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