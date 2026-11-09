Bilecik'te bir evde yangın çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Erdoğan'a (51) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında kullanılamaz hale gelen evin yıkımına itfaiye ve belediye ekiplerince başlandı. Ev sahiplerinin olayla ilgili herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.