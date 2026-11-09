Genç kızların voleybol mücadelesi 3-0 sona erdi
Bilecik'te genç kızların voleybol mücadelesi 30 sona erdi.
Bilecik'te genç kızların voleybol mücadelesi 30 sona erdi.
Bayırköy Spor Salonu'nda Bayırköy Belediyespor ile Söğütspor arasında Altyapı Genç Kızlar Voleybol Müsabakası oynandı. 20 kişinin takip ettiği karşılaşmada Söğütspor, rakibini 30 mağlup etti. Müsabaka öncesinde ve sırasında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Karşılaşma, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan vukuatsız şekilde sona erdi.
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