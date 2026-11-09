ASIRLIK MEKTEPLER - Bilecik'in 121 yıllık geçmişe sahip eğitim kurumu: Ertuğrulgazi Ortaokulu
ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesinde Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1905 yılında "Hamidiye İdadisi" adıyla yaptırılan Ertuğrulgazi Ortaokulu, köklü tarihini yaşatmayı sürdürüyor.
Giriş: 09.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesinde Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1905 yılında "Hamidiye İdadisi" adıyla yaptırılan Ertuğrulgazi Ortaokulu, köklü tarihini yaşatmayı sürdürüyor.
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