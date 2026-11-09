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        Başkan Tekin, "Kahve dedikodularına ayıracak zamanımız yok"

        Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2024 yılı Sayıştay raporunun ardından gündeme gelen iddialar hakkında açıklama yaparak, "Kahve dedikodularına ayıracak zamanımız yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Başkan Tekin, "Kahve dedikodularına ayıracak zamanımız yok"

        Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2024 yılı Sayıştay raporunun ardından gündeme gelen iddialar hakkında açıklama yaparak, "Kahve dedikodularına ayıracak zamanımız yok" dedi.

        Pazaryeri Belediyesinin 2024 yılı Sayıştay raporunun ardından gündeme gelen iddialar, belediye meclisinin kasım ayı toplantısına taşındı. Meclis üyelerinin 2019 yılından itibaren belediyenin mali kayıtlarının yazılı olarak verilmesi yönündeki talebi oy birliğiyle kabul edilirken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in toplantıda yaptığı, "Tek sevdamız Pazaryeri olarak çıktığımız bu yolda kahve dedikodularına ayıracak zamanımız yok. Belediyemizin mali açıdan herhangi bir zarara uğramaması ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, Pazaryeri Belediyesi'nin 2019 yılından beri herhangi bir zarara uğramasının önüne geçmek ve belediyemizin mali açıdan sıkıntı yaşamasını engellemektir. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir. Bizler hemşerilerimize hesap vermekle ve onlara hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken kamu kurumlarının kanunlara ve mevzuata uygun hareket etme zorunluluğunu esas alıyoruz. Bu kapsamda, meclis üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu mali konulara ilişkin gerekli açıklamaların ve mali verilerin yazılı olarak hazırlanmasını, meclis üyelerimize sunulmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra konuyla ilgili yazılı cevabımızı vereceğiz" dedi.

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        Şalvar Gecesi ve etkinliklerin finansmanına da açıklık getirdi

        Başkan Tekin, son dönemde konuşulan Şalvar Gecesi ve benzeri sosyal etkinliklerin finansmanına ilişkin de açıklama yaptı. Bu organizasyonların belediyeye sağlanan sponsor bağış ve destekleriyle gerçekleştirildiğini belirten Tekin, katkı sunan sponsorlara teşekkür ederek desteklerin şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulduğunu ifade etti. Tekin, sponsorların katkılarının vatandaşlar tarafından da bilinmesi amacıyla etkinlik alanlarında bayraklarına yer verildiğini ve LED ekranlarda reklamlarının yayınlandığını söyledi. Resmî bayramlar ve devlet törenleri gibi organizasyonlarda ise mevzuatın belediyeye tanıdığı yetkiler çerçevesinde gerektiğinde belediye bütçesinden harcama yapılabildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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