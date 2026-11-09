Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 09.11.2026 - 13:14 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
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