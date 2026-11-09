Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Giriş: 09.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.M, (39) idaresindeki 11 ACV 884 plakalı tır, Kavacık köyü mevkisinde devrildi.
Tır devrilmeden önce kendisini dışarı atarak yaralanan sürücü, Yenipazar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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