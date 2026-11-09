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        Bilecik'te ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 65 bin lira ceza kesildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 65 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Bilecik'te ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 65 bin lira ceza kesildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 65 bin lira ceza kesildi.

        R.E.E'nin (25) kullandığı 11 ADD 754 plakalı motosiklet, Düzmeşe köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Daha sonra motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan E.E. (26) arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Yapılan araştırmada sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye ilgili kanunlara muhalefetten 65 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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