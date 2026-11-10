Bilecik'in dijital hafızasında 11 bin 500'ü aşkın tarihi belge ve görsel birikti
"Bilecik Kent Belleği Projesi" kapsamında oluşturulan dijital arşivde 2 yılda 11 bin 500'ün üzerinde fotoğraf, fotokart, efemera ve gazete birikti.
"Bilecik Kent Belleği Projesi" kapsamında oluşturulan dijital arşivde 2 yılda 11 bin 500'ün üzerinde fotoğraf, fotokart, efemera ve gazete birikti.
Bilecik Kent Konseyi tarafından yürütülen proje kapsamında 36'ncı Yayın Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşların aile sandıklarından çıkararak projeye ulaştırdığı yeni koleksiyonlar, tarihi fotoğraflar ve belgeler incelendi. Dijital arşivin ilk fotoğrafının 2 yıl önce bugün sisteme yüklenmesiyle başlayan süreçte önemli bir koleksiyon oluşturuldu. Aradan geçen 2 yılda arşive 11 bin 500'ün üzerinde fotoğraf, fotokart, efemera ve gazete kazandırıldı.
Bilecik'in tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan proje kapsamında vatandaşların ellerindeki eski fotoğraf, belge ve koleksiyonları arşive kazandırmaları için çağrıda bulunuldu.
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