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        Bilecik Belediyesi'nde Atatürk için saygı duruşu

        Bilecik Belediyesi çalışanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü nedeniyle belediye bahçesinde saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Bilecik Belediyesi'nde Atatürk için saygı duruşu

        Bilecik Belediyesi çalışanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü nedeniyle belediye bahçesinde saygı duruşunda bulundu.

        Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün hüznü yaşandı. 10 Kasım dolayısıyla birçok anlamlı programın hazırlandığı Bilecik Belediyesi'nde çalışanlar saat 9'u 5 geçe belediye bahçesinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Belediye Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve çalışanlar, Ata'larına olan görevlerini yerine getirdikten sonra görevlerinin başına geçti.

        10 Kasım nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de okul ve kurumların önlerindeki bayraklar yarıya indirildi.

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