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        Bilecik'te frenleri boşalan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te frenleri boşalan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Bilecik'te frenleri boşalan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te frenleri boşalan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman yolundan inişe geçen Emrah M. idaresindeki 11 ACV 884 plakalı Federal Mermer Ocağına ait tırın fren hidroliklerinin boşalması sonucu sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi. Tır devrilmeden önce araçtan çıkmayı başaran sürücü Emrah M. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki tedavinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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        Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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