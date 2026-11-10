Bilecik'te frenleri boşalan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Kaza, Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman yolundan inişe geçen Emrah M. idaresindeki 11 ACV 884 plakalı Federal Mermer Ocağına ait tırın fren hidroliklerinin boşalması sonucu sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi. Tır devrilmeden önce araçtan çıkmayı başaran sürücü Emrah M. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki tedavinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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