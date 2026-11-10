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        Bilecik'te çocuklar okçulukla hedefi 12'den vuruyor

        Bilecik'te koruma altında bulunan çocuklar hedefi 12'den vuruyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bilecik'te çocuklar okçulukla hedefi 12'den vuruyor

        Bilecik'te koruma altında bulunan çocuklar hedefi 12'den vuruyor.

        Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, okçuluk antrenmanlarıyla hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerini destekliyor. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar, okçuluk branşında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Antrenmanlarla çocukların fiziksel becerilerinin yanı sıra dikkat, sabır ve özgüven kazanmalarına da katkı sağlanıyor.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Okçuluk sayesinde yalnızca hedefi vurmayı değil; sabırlı olmayı, dikkatini toplamayı, özgüven kazanmayı ve kendine inanmayı da öğrenen çocuklarımızın ilgi ve istekleri doğrultusunda gelişimleri desteklenmeye devam ediyor" dedi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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