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        Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu

        U12 Gençler Ligi'nde 9 ve 10'uncu hafta geride kalırken, Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu

        U12 Gençler Ligi'nde 9 ve 10'uncu hafta geride kalırken, Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu.

        U12 Gençler Ligi A ve B Gruplarında hafta sonu cumartesi ve pazar günü oynana 9 ve 10'uncu hafta müsabakada fileler 43 kez havalandı. A Grubu'nda 9'uncu hafta müsabakalarında lider Söğütspor kendi evinde Pazaryerispor'u 81 yenerken, Gölpazarıspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor karşısında 10'lık galibiyetle döndü. Ligin 9'uncu haftasını Bozüyük Gücüspor BAY geçerken, Demirköy 2018 Spor ise ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 30 hükmen galip sayıldı. Ligin 10'uncu haftasında lider Söğütspor BAY geçerken, Pazaryerispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 20, Gölpazarıspor'da Demirköy 2018 Spor'u 20'lık skorla geçti. Bozüyük Gücüspor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 30 hükmen galip sayıldı. Bu skorlar sonrasında Söğütspor 24 puanla liderliğini sürdürürken, lideri 8'şer puanlı Gölpazarıspor ve Bozüyük Gücüspor takip etti. Ligin 11'inci haftasında Cumartesi günü Bilecik Gençlerbirliği Spor Söğütspor, Demirköy 2018 Spor Pazaryerispor ve Bozüyük Gücüspor ile Gölpazarıspor karşı karşıya gelecek.

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        Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu

        U12 Gençler Ligi B Grubu'nun 9'uncu haftası önemli bir müsabakaya ev sahipliği yaptı. Kenttin 2 takımı 1299 Bilecikspor Kulübü ile BFA karşı karşıya geldi. 25'er dakika çift devre oynanan maçın 13 dakikada Eymen Çağlar, 25'inci dakikada Göktuğ Batın Emir ve 50'nci dakika Talha Yaşar'ın golleriyle 1299 Bilecikspor Kulübü 31 kazandı. Haftanın diğer müsabakalarında Osmanelispor, Lefke Birlikspor maçı 11 spnuçlanırken, lider 4 Eylülspor, Güneşspor'u 80 yendi. Ligin 10'uncu haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Vitraspor'a 43 kaybederken, BFA, 4 Eylül karşısında sahadan 10'lık galibiyet ile ayrıldı. Lefke Birlikspor'da kendi evinde Güneşspor'u 70 mağlup etti. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor ve Vitraspor 23'er puanla liderliği paylaşırken, BFA 21, 1299 Bilecikspor Kulübü 18 puanla liderleri takip etti. Ligin 11'inci haftasında Cumartesi günü 4 EylülsporLefke Birlikspor, VitrasporBFA ve Osmanelispor1299 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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