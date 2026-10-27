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        Bilecik'te okul saldırıları ve siber zorbalık ele alındı

        Bilecik'te polis ekipleri tarafından okul saldırıları ve siber zorbalık ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Bilecik'te okul saldırıları ve siber zorbalık ele alındı

        Bilecik'te polis ekipleri tarafından okul saldırıları ve siber zorbalık ele alındı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarla öğrencilerin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 110 öğrenciye, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda ise 180 öğrenci velisine bilgilendirme yapıldı.

        Güvenli internet kullanımı anlatıldı

        Eğitimlerde son dönemde yaşanan okul saldırılarının yanı sıra nihilizm, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konuları üzerinde duruldu. Çalışmalarla öğrencilerin ve velilerin karşılaşabilecekleri riskler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ‘Görmezden gelme, fark et; geç kalmadan harekete geç' mesajıyla tehlikelerin erken fark edilmesinin ve gerekli durumlarda harekete geçilmesinin önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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