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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde tüm kontenjanlar doldu

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) tüm lisans ve ön lisans programlarının, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde tüm kontenjanlar doldu

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) tüm lisans ve ön lisans programlarının, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, üniversite bünyesindeki lisans programlarına 1540, ön lisans programlarına ise 2 bin 578 öğrencinin yerleştiği belirtildi.

        Açıklamada, böylece kurumdaki tüm lisans ve ön lisans bölümlerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı duyuruldu.

        Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kontenjanların dolmasının BŞEÜ'nün gelişen ve güçlenen yapısının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

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        BŞEÜ'nün yalnızca öğrencilerin eğitim gördüğü değil aynı zamanda kendilerini kültürel ve sosyal anlamda da geliştirebildikleri bir kurum olduğunun altını çizen Kaplancıklı, şunları kaydetti:

        "Yeni öğrencilerimizin katılımıyla bu anlayışımızı ve hedeflerimizi daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine katılmaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yeni eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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