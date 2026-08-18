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        Bilecik Valiliğinden "yüksek orman yangını riski" uyarısı

        Bilecik Valiliğince, meteorolojik koşullar nedeniyle kentte hafta boyunca yüksek orman yangını riski yaşanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Bilecik Valiliğinden "yüksek orman yangını riski" uyarısı

        Bilecik Valiliğince, meteorolojik koşullar nedeniyle kentte hafta boyunca yüksek orman yangını riski yaşanacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 23 Ağustos Pazar gününe kadar hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği kaydedildi.

        Özellikle 14.00-16.00 saatleri arasında nem oranının yüzde 20'ye kadar düşeceği aktarılan açıklamada, ormanlık alanlarda yangın belirtisi görülmesi halinde durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği duyuruldu.

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