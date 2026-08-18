Bilecik Valiliğinden "yüksek orman yangını riski" uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 23 Ağustos Pazar gününe kadar hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği kaydedildi.

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