Bilecik'te 3 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekili halde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Giriş: 18.08.2026 - 13:19 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekili halde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Hint keneviri ekiminin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Kuyupınar köyü yakınlarındaki arazide kovalara ekilmiş 3 kök Hint keneviri bulundu.
Kenevirleri ektiği değerlendirilen zanlı C.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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