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        Bilecik Valisi Sözer kentteki eğitim yatırımlarını inceledi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer kentteki eğitim yatırımlarını inceledi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yürütülen dış cephe ve çatı onarımları ile atölye ve lojman binalarındaki yıkım çalışmalarını inceleyen Sözer, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Sözer, daha sonra Şehit Abdülhamid Bilgen İlkokulundaki doğal gaz dönüşüm çalışması ile yapımı tamamlanan Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nu inceledi.

        Açıklamada incelemeler sırasındaki görüşlerine yer verilen Sözer, öğrencilerin daha modern ve nitelikli ortamlarda eğitim görmelerinin önemine dikkati çekti.

        Eğitim kurumlarının fiziki imkanlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Sözer, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        İncelemeler sırasında Sözer'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek eşlik etti.

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