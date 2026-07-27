Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'in Bozcaarmut köyünde 16. Hayır Günü düzenlendi

        Bilecik'in Bozcaarmut köyünde 16. Hayır Günü düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen "Hayır Günü" etkinliği, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bilecik'in Bozcaarmut köyünde 16. Hayır Günü düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen "Hayır Günü" etkinliği, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

        Köy camisinde okutulan mevlit ve yapılan dualarla başlayan program, Bozüyük Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle devam etti.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, hayır günlerinin çevre illerde yaşayan vatandaşların sıla-i rahim yapmasına imkan tanıdığını söyledi. Bozcaarmut Köyü Muhtarı Âdem Tekin de etkinliğe katkı sağlayan ve katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

        Mehteran gösterisi, yarışmalar ve ikramlarla süren programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!
        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Alman devlerde Çin alarmı
        Alman devlerde Çin alarmı
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!
        İş Kanunu’nda bu maddeye dikkat!
        İş Kanunu’nda bu maddeye dikkat!
        Maraton koşuları neden 42,195 kilometre uzunluğundadır?
        Maraton koşuları neden 42,195 kilometre uzunluğundadır?
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"
        "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik

        Benzer Haberler

        MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı
        MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı
        250 yıllık Çivisiz Cami'de inceleme
        250 yıllık Çivisiz Cami'de inceleme
        Kaymakam Helvacı'dan hayvan bakımevinde yerinde inceleme
        Kaymakam Helvacı'dan hayvan bakımevinde yerinde inceleme
        Orman yangınlarına karşı kritik mesai
        Orman yangınlarına karşı kritik mesai
        Bilecik'te eğitim mercek altında
        Bilecik'te eğitim mercek altında
        Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı
        Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı