Bilecik'in Bozcaarmut köyünde 16. Hayır Günü düzenlendi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen "Hayır Günü" etkinliği, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen "Hayır Günü" etkinliği, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.
Köy camisinde okutulan mevlit ve yapılan dualarla başlayan program, Bozüyük Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle devam etti.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, hayır günlerinin çevre illerde yaşayan vatandaşların sıla-i rahim yapmasına imkan tanıdığını söyledi. Bozcaarmut Köyü Muhtarı Âdem Tekin de etkinliğe katkı sağlayan ve katılan tüm misafirlere teşekkür etti.
Mehteran gösterisi, yarışmalar ve ikramlarla süren programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.