Bilecik'te 20 okulun çevresi denetlendi
Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 20 okulun çevresinde denetim gerçekleştirildi.
Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 20 okulun çevresinde denetim gerçekleştirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmesi ve okul çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il genelinde denetim yaptı. Jandarma Asayiş ve Trafik timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Bozüyük ilçeleri ile Yenimahalle, Vezirhan, Bayırköy ve Küplü'de bulunan okulların çevreleri kontrol edildi. Toplam 20 okulun çevresinde yapılan denetimlerde öğrenci giriş ve çıkışları, trafik güvenliği ve okul servis araçlarının genel durumu incelendi.
Öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
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