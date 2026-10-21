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        Engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü

        Bilecik'te engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü

        Bilecik'te engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü.

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Esra Sever Geçim ve beraberindeki heyet, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla kentte hayata geçirilebilecek ortak çalışma ve projeler değerlendirildi.

        BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim, kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'ya yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

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