Engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü
Bilecik'te engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü.
Bilecik'te engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü.
Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Esra Sever Geçim ve beraberindeki heyet, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla kentte hayata geçirilebilecek ortak çalışma ve projeler değerlendirildi.
BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim, kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'ya yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.