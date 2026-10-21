Bilecik'te akademik başarı masaya yatırıldı

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak ve eğitim süreçlerinin niteliğini yükseltmek için okullarımızın mevcut durumunu değerlendiriyoruz. Güçlü yönlerimizi geliştirerek eksik görülen alanlarda gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, şube müdürlerinin katılımıyla Ertuğrulgazi Lisesinin brifing sunumu gerçekleştirildi. Sunumda okulun akademik başarı durumu, yürütülen projeler, rehberlik hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme süreçleri ele alındı. Okulun güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirilirken, eğitim kalitesinin artırılması ve akademik başarının yükseltilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.