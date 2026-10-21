Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te kadın emeği üretimle büyüyor Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 8 yeni dikiş makinesi

        Bilecik'te kadın emeği üretimle büyüyor Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 8 yeni dikiş makinesi

        Dokuma tezgâhlarıyla başlayan üretim yolculuğunu farklı tekstil ürünleriyle geliştiren Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, KOOPDES kapsamında sağlanan hibe desteğiyle kazandığı 8 yeni dikiş makinesiyle atölye üretimini artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Bilecik'te kadın emeği üretimle büyüyor Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 8 yeni dikiş makinesi

        Dokuma tezgâhlarıyla başlayan üretim yolculuğunu farklı tekstil ürünleriyle geliştiren Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, KOOPDES kapsamında sağlanan hibe desteğiyle kazandığı 8 yeni dikiş makinesiyle atölye üretimini artırmayı hedefliyor.

        Bilecik'te kadın emeğini üretimle buluşturan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yeni dikiş makineleriyle üretim kapasitesini geliştirmeye hazırlanıyor. 2026 Yılı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında sağlanan hibe desteğiyle kooperatife kazandırılan 8 yeni dikiş makinesi, atölye çalışmalarının büyütülmesi ve üretim altyapısının güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. 2021 yılında da KOOPDES desteğiyle dokuma ve tekstil alanındaki çalışmalarını geliştiren kooperatif, yıllar içinde farklı alanlara yönelerek üretim yelpazesini genişletti. Dokuma tezgâhlarıyla başlayan üretim yolculuğu; şal, peştamal, kravat ve cep mendili gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra lavantadan elde edilen koku keseleri, yoga bantları ve çeşitli hediyelik ürünlerle gelişti.

        REKLAM

        "Dokumadan annebebek tekstiline uzanan üretim"

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konu hakkında yaptığı açıklamada, "Kooperatifte her yeni fikir, üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor. Tekstil ürünleriyle başlayan çalışmalar, zamanla lavanta ürünleri ve farklı hediyelik eşyalara uzanırken anne ve bebek ürünleri de yeni üretim alanları arasında yerini aldı. Özellikle bebeklerin hassas cildine uygun, yüzde 100 pamuklu dokuma kumaşlardan ürünler geliştirmeyi amaçlayan kooperatif, yeni dikiş makineleriyle bu alandaki çalışmalarını güçlendirmeyi planlıyor. Artan üretim kapasitesinin, yaklaşan yeni yıl pazarı için hazırlanacak ürünlere de katkı sağlaması hedefleniyor" dedi.

        REKLAM

        "Kadınların emeği ve fikirleriyle büyüyor"

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kooperatifin yalnızca üretim yapılan bir alan olmadığını, kadınların bir araya geldiği, fikirlerini paylaştığı ve sosyal etkinliklere katıldığı bir dayanışma ortamı sunduğunu vurguladı. Subaşı, "Kooperatifin gelişiminde her kadının kendi deneyimi, emeği ve fikirleriyle katkı sunuyor. Üretim sürecinin yıllar içinde farklı ürünlerin ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasını sağlandı. Kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmaların kadınların üretime katılımının yanı sıra kitap okuma etkinlikleri, söyleşiler ve çocukların eğitimine yönelik faaliyetlerle de desteklendi. Bilecik Belediyesi olarak kadın kooperatifini ve kadın emekçilerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

        REKLAM

        "Hedef daha fazla üretim, daha fazla kadına ulaşmak"

        Subaşı son olarak, "Yeni dikiş makineleriyle üretim altyapısını geliştirmeyi hedefleyen Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınların mesleki becerilerini desteklemeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı ve kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

        KOOPDES kapsamında sağlanan hibe desteğiyle güçlenen üretim altyapısının, kooperatifin yeni ürünler geliştirmesine ve yerel ekonomiye katkısını artırmasına olanak sağlaması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Bilecikli sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
        Bilecikli sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
        Engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü
        Engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü
        Bilecik U14 Gençler Ligi'nde gözler Bilecik derbisinde
        Bilecik U14 Gençler Ligi'nde gözler Bilecik derbisinde
        BFA'nın yaptığı hakaretleri kınadılar
        BFA'nın yaptığı hakaretleri kınadılar
        Bilecik'te 20 okulun çevresi denetlendi
        Bilecik'te 20 okulun çevresi denetlendi
        Bilecik'te akademik başarı masaya yatırıldı
        Bilecik'te akademik başarı masaya yatırıldı