Bilecik'te kadın emeği üretimle büyüyor Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 8 yeni dikiş makinesi

Dokuma tezgâhlarıyla başlayan üretim yolculuğunu farklı tekstil ürünleriyle geliştiren Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, KOOPDES kapsamında sağlanan hibe desteğiyle kazandığı 8 yeni dikiş makinesiyle atölye üretimini artırmayı hedefliyor.

Bilecik'te kadın emeğini üretimle buluşturan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yeni dikiş makineleriyle üretim kapasitesini geliştirmeye hazırlanıyor. 2026 Yılı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında sağlanan hibe desteğiyle kooperatife kazandırılan 8 yeni dikiş makinesi, atölye çalışmalarının büyütülmesi ve üretim altyapısının güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. 2021 yılında da KOOPDES desteğiyle dokuma ve tekstil alanındaki çalışmalarını geliştiren kooperatif, yıllar içinde farklı alanlara yönelerek üretim yelpazesini genişletti. Dokuma tezgâhlarıyla başlayan üretim yolculuğu; şal, peştamal, kravat ve cep mendili gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra lavantadan elde edilen koku keseleri, yoga bantları ve çeşitli hediyelik ürünlerle gelişti.

REKLAM

"Dokumadan annebebek tekstiline uzanan üretim"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konu hakkında yaptığı açıklamada, "Kooperatifte her yeni fikir, üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor. Tekstil ürünleriyle başlayan çalışmalar, zamanla lavanta ürünleri ve farklı hediyelik eşyalara uzanırken anne ve bebek ürünleri de yeni üretim alanları arasında yerini aldı. Özellikle bebeklerin hassas cildine uygun, yüzde 100 pamuklu dokuma kumaşlardan ürünler geliştirmeyi amaçlayan kooperatif, yeni dikiş makineleriyle bu alandaki çalışmalarını güçlendirmeyi planlıyor. Artan üretim kapasitesinin, yaklaşan yeni yıl pazarı için hazırlanacak ürünlere de katkı sağlaması hedefleniyor" dedi.

REKLAM

"Kadınların emeği ve fikirleriyle büyüyor"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kooperatifin yalnızca üretim yapılan bir alan olmadığını, kadınların bir araya geldiği, fikirlerini paylaştığı ve sosyal etkinliklere katıldığı bir dayanışma ortamı sunduğunu vurguladı. Subaşı, "Kooperatifin gelişiminde her kadının kendi deneyimi, emeği ve fikirleriyle katkı sunuyor. Üretim sürecinin yıllar içinde farklı ürünlerin ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasını sağlandı. Kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmaların kadınların üretime katılımının yanı sıra kitap okuma etkinlikleri, söyleşiler ve çocukların eğitimine yönelik faaliyetlerle de desteklendi. Bilecik Belediyesi olarak kadın kooperatifini ve kadın emekçilerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

REKLAM

"Hedef daha fazla üretim, daha fazla kadına ulaşmak"

Subaşı son olarak, "Yeni dikiş makineleriyle üretim altyapısını geliştirmeyi hedefleyen Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınların mesleki becerilerini desteklemeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı ve kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

KOOPDES kapsamında sağlanan hibe desteğiyle güçlenen üretim altyapısının, kooperatifin yeni ürünler geliştirmesine ve yerel ekonomiye katkısını artırmasına olanak sağlaması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.