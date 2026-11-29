Bilecik'te asayiş ve güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında yapılan toplantıda asayiş ve güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında yapılan toplantıda asayiş ve güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı.
Valilikte Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Vali Faik Oktay Sözer'e brifing verildi. Mevcut güvenlik tedbirleri, devam eden faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.
Vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu belirten Vali Sözer, emniyet hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Vali Sözer, toplantının sonunda özveriyle görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.