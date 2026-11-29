Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında yapılan toplantıda asayiş ve güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı.

Valilikte Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Vali Faik Oktay Sözer'e brifing verildi. Mevcut güvenlik tedbirleri, devam eden faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu belirten Vali Sözer, emniyet hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Vali Sözer, toplantının sonunda özveriyle görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.